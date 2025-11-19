Ökonomie-Professor in Leonberg: Wie Lars Klingbeils Wirtschaftsberater die Lage beurteilt

Beim Unternehmensempfang der Stadt Leonberg beurteilt Jens Südekum das Sondervermögen des Bundes und sagt, was sonst geschehen müsse, damit Deutschland wieder nach oben kommt.
Dass der Ökonomie-Professor und der Oberbürgermeister in ein und dem selben Ort nahe Goslar im Harz aufgewachsen sind, hat nichts damit zu tun, dass der Berater des Bundesfinanzminister Lars Klingbeil der Hauptredner des Unternehmensempfangs der Stadt Leonberg ist. Erst kurz vor dem offiziellen Programm stellten Jens Südekum, der in Düsseldorf lehrt, und sein Gastgeber Martin Georg Cohn die gemeinsame Vergangenheit fest.