1 „Öko-Test“ fand in manchen Duschgels für Männer Formaldehyd oder den problematischen Duftstoff Lilial. Foto: baranq - stock.adobe.com

Im Test von 50 Männer-Duschgels der Zeitschrift „Öko-Test“ fällt knapp ein Drittel durch. Die Prüfer entdeckten in manchen Produkten sogar Stoffe, die unter anderem die Fortpflanzungsfähigkeit stören und krebserregend sein können.

Stuttgart - Die Zeitschrift „Ökotest“ hat 50 Duschgele für Männer auf Schadstoffe getestet (Ausgabe August 2019). Darunter finden sich bekannte Produkte von Nivea, L‘Oréal, Dove und Dusch Das, aber auch Naturkosmetik und Eigenmarken von Supermärkten, Discountern und Drogerien.

Krebserregender Stoff

In manchen der Produkte steckt dem Test zufolge ein potenziell krebserregender Stoff. Formaldehyd oder entsprechende Abspalter fand das Labor in einer Stichprobe des Duschgels von Dove Men+ Care Clean Comfort Pflegedusche. Obendrein sei das Duschgel mit Mineralölrückständen verunreinigt. Sechs weitere Produkte sind mit krebsverdächtigen Stoffen belastet.

Außerdem werden 13 Produkte wegen problematischer Duftstoffe kritisiert, darunter der Stoff Lilial. Er wird verdächtigt, die Fortpflanzungsfähigkeit stören zu können. Ob der bemängelte Duftstoff Lilian in einem Produkt steckt, lässt sich beim Kauf an der Liste der Inhaltsstoffe anhand der Bezeichnung Butylphenyl Methylpropional erkennen. Insgesamt fallen 14 der 50 Produkte mit „mangelhaft“ oder „ungenügend“ durch.

Naturkosmetik schneidet „sehr gut“ ab

Die Hälfte der Duschgels erhielt die Note „sehr gut“ oder „gut“.Unter den mit „sehr gut“ bewerteten Produkten sind Alverde Men 3 in 1 Duschgel Sports Nature, Bioturm Men Duschgel 2 in 1 Sensitiv oder Weleda Men Aktiv-Duschgel. Die Note „gut“ erhielten zum Beispiel CD Men Cool Freshness 2-in-1 Dusche Haut & Haar, Fa Men Amazonia Spirit 2 in 1 Duschgel Körper & Haar und Isana Men Duschgel Scent Burst. Wer bei den Inhaltsstoffen auf Nummer sicher gehen will, dem raten die Prüfer zu Naturkosmetik. Im Test schnitten diese durchgängig mit der Note „sehr gut“ ab.

