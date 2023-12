Öffnungszeiten über Weihnachten: Brunch und Kaffee an den Feiertagen: Hier ist es in Stuttgart möglich

Brunch und Kaffee an den Feiertagen: Hier ist es in Stuttgart möglich

1 Mit einem reichhaltigen Frühstück lässt es sich entspannt in die Weihnachtstage starten (Symbolbild). Foto: IMAGO///xafrica_imagesx

Bei manch einem gehört der weihnachtliche Brunch oder nachmittägliche Kaffeeausflug zum alljährlichen Ritual. Unsere Redaktion hat sich umgehört, welche Cafés an Heiligabend und Weihnachten ihre Pforten offen halten.











Vor der Bescherung am Heiligabend noch einen letzten, ruhigen Kaffee genießen oder die Weihnachtsfeiertage mit einem leckeren Frühstücks-Brunch eröffnen? Ob mit der ganzen Familie oder in trauter Zweisamkeit, für viele gehört solch ein Ausflug zum jährlichen Ritual. Wir zeigen auf, welche Cafés in Stuttgart an Heiligabend und Weihnachten geöffnet haben.