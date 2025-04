Öffnungszeiten des Stuttgarter Frühlingsfests: Wie lange täglich gefeiert werden kann und wie es an Ostern aussieht

Am 19. April öffnet auf dem Cannstatter Wasen wieder das Stuttgarter Frühlingsfest seine Pforten – bis einschließlich 11. Mai kann gefeiert werden. Auf dem Gelände können Besucherinnen und Besucher fünf verschiedene Festzelte besuchen und haben die Wahl zwischen unzähligen Fahrgeschäften wie dem bekannten Riesenrad, Autoscootern oder der wilden Maus. Um den Besuch zu planen, sollte man die Öffnungszeiten kennen: Das Frühlingsfest ist von Montag bis Donnerstag von 12 Uhr bis 23 Uhr geöffnet, am Freitag schließen die Pforten sogar erst um Mitternacht.

Am Wochenende können Besucher sogar noch länger Zeit auf dem Wasen verbringen: Samstags kann man von 11 Uhr bis 24 Uhr auf den Festplatz, sonntags bis 23 Uhr. Der große Besucherandrang wird vor allem Nachmittags und Abends erwartet. Doch auch schon vormittags war der Festplatz- besonders am Wochenende- in den letzten Jahren gut gefüllt.

Der Spaß geht sogar an den Feiertagen weiter

Zudem gibt es vier Tage mit Sonderöffnungszeiten. Auch an Ostern ist nämlich ein Besuch auf dem Wasen möglich. Am Ostersonntag können sich Besucherinnen und Besuchern von 11 Uhr bis 24 Uhr auf dem Frühlingsfest vergnügen, am darauffolgenden Ostermontag bis ist es möglich, von 11 Uhr bis 23 Uhr zu feiern. Auch an einem weiteren Feiertag macht das Fest keine Pause: Da der 1. Mai ein Feiertag ist und man ausschlafen kann, sind die Pforten am 30. April bis Mitternacht geöffnet. Am Tag der Arbeit ist es Gästen möglich, schon ab 11 Uhr das Gelände zu besuchen.

Laut einer Pressesprecherin der Veranstaltungsgesellschaft müssen sich neben den Fahrgeschäften, Biergärten und Imbissbuden auch die fünf großen Festzelte an die Öffnungszeiten halten. Alle Stände, die sich auf dem Gelände befinden, öffnen und schließen also zu den regulären Uhrzeiten- spätestens um Mitternacht ist für alle feierwütigen Gäste dementsprechend Schluss auf dem Cannstatter Wasen. In einigen Festzelten gibt es allerdings auch Ausnahmen: So schließen das Festzelt Beim BENZ und das Göckelesmaier freitags und samstags schon um 23.30 Uhr. In der Almhütte royal kann man zwar bis Wasenschluss an den Tischen feiern, allerdings gibt es eine halbe Stunde vorher schon einen Ausschankstopp.

Kinder und Jugendliche müssen besondere Zeiten einhalten

Die restlichen Fahrgeschäfte, Imbissbuden und Biergärten haben ebenfalls die volle Öffnungszeit über geöffnet- außer natürlich, der Besitzer oder die Besitzerin entscheidet sich, das Geschäft für weniger Stunden zu öffnen.

Wie sieht aus, wenn man als Familie auf dem Frühlingsfest feiern möchte? Laut dem Veranstalter muss sich dabei streng an das Jugendschutzgesetz gehalten werden. Für Kinder und Jugendliche gelten bezüglich der Feierei nämlich besondere Regeln: „Kinder unter 6 Jahren dürfen sich ab 20 Uhr auch in Begleitung Erziehungsberechtigter nicht mehr in Bier- und Weinzelten aufhalten. Kindern unter 14 Jahren ist ab 20 Uhr der Aufenthalt auf dem Festgelände nur in Begleitung von Erziehungsberechtigten gestattet. Jugendliche unter 16 Jahren dürfen sich ab 22 Uhr nur in Begleitung von Erziehungsberechtigten auf dem Festgelände aufhalten.“