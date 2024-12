Am 31. Dezember gelten in den meisten Supermärkten in Stuttgart eingeschränkte Öffnungszeiten. Es gibt Ausreißer in beide Richtungen.

Wer auf den letzten Drücker doch noch etwas für das Silvesteressen braucht, kann beruhigt sein: Die Supermärkte haben auch am 31. Dezember geöffnet. Allerdings gelten am letzten Tag des Jahres fast überall eingeschränkte Öffnungszeiten.

Der 31. Dezember ist zwar kein gesetzlicher Feiertag in Deutschland, dennoch schließen viele Filialen der großen Supermarkt- und Discounter-Ketten – wie Rewe, Edeka, Kaufland, Aldi, Lidl oder Netto – an Silvester weit vor ihrer eigentlichen Schließzeit.

In Bremen, Hessen, Niedersachsen und Thüringen schreiben die Ladenschlussgesetze sogar vor, dass Geschäfte an Silvester spätestens um 14 Uhr schließen müssen.

Öffnungszeiten an Silvester: Eine Übersicht für Stuttgart

Anders ist das in Baden-Württemberg und Stuttgart, hier gibt es keine gesetzliche Verpflichtung. Dennoch passen die meisten Filialen ihre Öffnungszeiten an. Über die Öffnungszeiten der einzelnen Filialen an Silvester informieren die Ketten auf ihren Unternehmensseiten. Eine Übersicht für Stuttgart.

Rewe

Die allermeisten Rewe-Filialen in Stuttgart schließen an Silvester um 16 oder 18 Uhr. Doch es gibt Ausreißer in beide Richtungen. Während die Filiale in Stuttgart-Weilimdorf (Löwen-Markt 5) bereits um 13 Uhr schließt, bleibt die Filiale in der Ostendstraße 90 in Stuttgart-Ost bis 20 Uhr geöffnet. Hier finden Sie die vollständige Übersicht über die Öffnungszeiten der Rewe-Filialen in Stuttgart.

Edeka

Sämtliche Edeka-Filialen in Stuttgart schließen um 16 Uhr. Vorsicht: Auf der Edeka-Unternehmensseite haben noch nicht alle Filialen in Stuttgart ihre Öffnungszeiten für Silvester aktualisiert. Auf Nachfrage bestätigten die entsprechenden Filialen allerdings, dass auch sie um 16 Uhr schließen.

Kaufland

Die Kaufland-Filialen in Stuttgart schließen um 16 oder 18 Uhr. Die vollständige Übersicht über die Öffnungszeiten der Kaufland-Filialen in Stuttgart finden Sie hier.

Aldi Süd

Bei Aldi Süd schließen die Filialen in Stuttgart an Silvester um 16 Uhr, mit einer Ausnahme: die Filiale am Mailänder Platz 7. Sie schließt bereits um 14 Uhr. Hier finden Sie die Übersicht über die Öffnungszeiten der Aldi-Filialen in Stuttgart.

Lidl

Der Discounter macht es wie Konkurrent Aldi: Die Filialen in Stuttgart schließen an Silvester um 16 Uhr. Eine Ausnahme gibt es laut Unternehmensseite nicht.

Netto

Auch Netto schließt seine Filialen in Stuttgart an Silvester um 16 Uhr. Hier finden Sie die vollständigen Öffnungszeiten für die Netto-Filialen in Stuttgart.

Übrigens: Wer an Silvester noch einkaufen geht, denkt im Idealfall auch direkt an den 1. Januar. Denn der Neujahrstag ist in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag, die meisten Geschäfte bleiben geschlossen.