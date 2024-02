Öffnungszeiten am Pferdemarkt: Leonberger Behörden schließen

Die Stadtverwaltung, also auch das Bürgeramt im Alten Rathaus auf dem Marktplatz, ist am Pferdemarkt-Dienstag geschlossen. Die Ortschaftsverwaltungen hingegen schließen ihre Türen von Montag, 12., bis einschließlich Freitag, 16. Februar. Auch die Stadthalle hat am Pferdemarkt-Dienstag geschlossen. An allen anderen Tagen öffnet sie regulär, inklusive Kartenvorverkauf.

Das Stadtmuseum bietet sogar eine Sonderausstellung

Das Hallenbad und die Sauna sind am Wochenende Samstag und Sonntag, 10. und 11. Februar, zu den regulären Zeiten geöffnet, bleiben am Montag und Dienstag jedoch zu. Die Volkshochschule schließt ihre Türen ausschließlich am Dienstag, 13. Februar. Die Jugendmusikschule bleibt ohnehin die gesamte Woche zu. Die Stadtbüchereien haben am Pferdemarkt-Dienstag geschlossen.

Das Stadtmuseum eröffnet am Freitag, 9. Februar, 19 Uhr, die Sonderausstellung „Berühmt, berüchtigt, beliebt – Der Leonberger Hund und Co.“. Am Samstag, 10. Februar, bleibt das Museum geschlossen, ehe es am Sonntag wieder von 13 bis 18 Uhr öffnet. Am Montag ist es wiederum geschlossen, am Pferdemark-Dienstag hingegen kann es von 10 bis 14 Uhr besucht werden.

Auch einige Kindergärten bleiben zu

Am Dienstag des Pferdemarkts haben zudem einige Kindergärten geschlossen: das Kinderhaus Binsenweg, das Kinderhaus Nord, das Kinderhaus Spitalhof, das Kinderhaus Warmbronn und der Naturkindergarten Warmbronn.

Auf dem Festplatz Steinstraße steigt während des Pferdemarkts der Rummel. Der Wochenmarkt am Samstag, 10. Februar, wird daher auf den Parkplatz beim Neuen Rathaus, Belforter Platz 1, verlegt. Der Markt wird an diesem Termin nicht von allen Beschickern angefahren. Die Stadtverwaltung bittet daher um Verständnis, dass unter Umständen nicht alle Waren angeboten werden.

Erst nach dem Pferdemarkt finden die Wochenmärkte wie gewohnt statt

Der Wochenmarkt am Mittwoch, 14. Februar, auf dem Marktplatz, fällt wegen der Aufräumarbeiten nach dem Pferdemarkt aus. Am Samstag, 17. Februar, und am Mittwoch, 21. Februar, finden die Wochenmärkte dann wieder wie gewohnt auf dem Festplatz Steinstraße und auf dem Marktplatz statt.