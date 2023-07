Kitas und Schulen in Baden-Württemberg

1 Vorsichtiger Wiederbeginn in den Schulen Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Die Öffnung von Kitas und Schulen ist grundsätzlich richtig. Wie dies geschieht, ist aber nicht in Ordnung, kommentiert StN-Titelautorin Lisa Welzhofer.









Stuttgart - Sie sehe der Öffnung mit „gemischten Gefühlen“ entgegen, schrieb dieser Tage eine Kita-Leiterin per Rundmail an die Eltern. Wie ihr dürfte es vielen Erzieherinnen, Müttern und Vätern gehen. Einerseits freut sich das Personal, wieder alle Kinder zu sehen, haben Eltern dringend Entlastung nötig, haben die Kleinen ein Recht auf Bildung und soziale Kontakte. Andererseits kann die Vorstellung von 20 Kindern und drei Erwachsenen auf engstem Raum in einer Kindergartengruppe derzeit durchaus furchteinflößend sein – umso mehr, da die Infektionszahlen nun teils wieder steigen.