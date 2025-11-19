Die Macherin Renate Sigle vom Gewerbeverein Schmiden-Oeffingen in Fellbach sagt, was es Neues beim Oeffinger Advent zu entdecken gibt.
Es ist ein kleiner, feiner Adventsmarkt, der vom Gewerbeverein Schmiden-Oeffingen organisiert wird. Der Oeffinger Advent am Sonntag, 30. November, hat sich als beliebter Treffpunkt in dem Fellbacher Ortsteil (Rems-Murr-Kreis) etabliert. Und die Cheforganisatorin Renate Sigle macht sich viele Gedanken, damit der kleine, feine Markt mitten im Flecken Vielfalt und Abwechslung für die ganze Familie bietet. Immer wieder denkt sie sich Neues aus, schaut, dass die Besucher in eine schöne vorweihnachtliche Atmosphäre eintauchen können. „Die Planwagenfahrten sind im vergangenen Jahr super gut angekommen“, sagt sie. Daher können die Besucher wieder mit der Pferdekutsche auf Tour gehen und so den Advent einläuten. Ein Betrieb aus Schwaikheim ist mit seinen Rössern dabei und lädt zu den Planwagenfahrten rund um Oeffingen von 11 bis 18 Uhr ein. Sie starten vor den Oeffinger Rathaus.