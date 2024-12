Öffentliches Weihnachtszimmer: Besonderes Weihnachtsfest unter der Paulinenbrücke

1 Das Weihnachtsmenü wird in diesem Jahr serviert. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Der Bereich unter der Paulinenbrücke verwandelt sich am Zweiten Weihnachtsfeiertag wieder in ein öffentliches Weihnachtszimmer. Zahlreiche Ehrenamtliche und Initiativen machen es möglich – auch die Aktion Weihnachten leistet ihren Beitrag.

Eigentlich ist das Areal unter der Paulinenbrücke kein Ort der Besinnlichkeit. Aber am Zweiten Weihnachtsfeiertag ist das anders. Dann riecht es hier nach frisch gebackenen Waffeln, mehrere Weihnachtsbäume stehen da, brennende Kerzen und weihnachtlich geschmückte Bauzäune sorgen für die passende Atmosphäre. Die Turmbläser der Stiftskirche spielen und ein Festtagsmenü gibt es auch. Es ist nicht das erste Mal, dass sich das Gelände in ein „öffentliches Weihnachtszimmer“ verwandelt.

Ausgerechnet zwei erklärte „Weihnachtsmuffel“ hatten vor vier Jahren die Idee für dieses ungewöhnliche Fest, das inzwischen von ganz viel ehrenamtlichem Engagement und mehreren Initiativen getragen wird: Harry Pfau von Harrys Bude und Andrea Laux, damals noch Projektleiterin von Suppoptimal der Stuttgarter Bürgerstiftung. Harry Pfau berichtete Andrea Laux damals von der „Lücke im System“ gerade am Zweiten Weihnachtsfeiertag für Menschen, die am Rand stehen oder einsam sind, da alle Einrichtungen und Mittagstischausgaben geschlossen haben. „Da hat niemand etwas gemacht“, erzählt Harry Pfau bei einer Tasse Tee. Am 24. und 25. Dezember findet zwar traditionell das Weihnachtsfest für Bedürftige Evas Stall statt, aber am 26. sei alles zu, natürlich auch die Einkaufszentren. Und das, während gefühlt alle Welt bei der Familie im Warmen Weihnachten feiert. „Das sind Tage, die sind für die Leute sehr schwer, die musst du überstehen", sagt der ehemalige Obdachlose und Lebensmittelretter über die Weihnachtszeit.

Weihnachtliches Essen in weihnachtlicher Atmosphäre

Beim ersten Mal vor vier Jahren hätten sie das Essen mit der Rikscha vor der Kirche St. Maria ausgegeben, aber danach ging es immer unter die Paulinenbrücke, um für Menschen da zu sein, „denen es – aus welchen Gründen auch immer – an einer warmen Mahlzeiten, wärmenden Getränken sowie weihnachtlicher Stimmung oder aber einem eigenen Wohnzimmer mangelt“. So formuliert es die Bürgerstiftung in ihrem Antrag, den sie im Oktober an die Aktion Weihnachten unserer Zeitung mit der Bitte geschickt hat, in diesem Jahr die laufenden Kosten des Weihnachtszimmers zu übernehmen, die über Spenden finanziert werden müssen: für das weihnachtliche Essen (Hirschragout mit Spätzle, Rotkohl und eine vegetarische Alternative soll es geben), Kaffee und Punsch, Geschenkebeutel, die Tontechnik sowie den Obolus für die Band und die Turmbläser. Da hat die Benefizaktion sehr gerne zugesagt.

Wegen einer Baustelle findet das Weihnachtszimmer diesmal auf dem ebenfalls unter der Brücke gelegenen Gelände der „Urban Sports Area“ statt. Zahlreiche Initiativen sind beteiligt, wie das Mütterzentrum Müze Süd, der Verein Gelebte Nachbarschaft Heslach oder der Paule Club. Mitarbeiter der LBBW haben fleißig gebacken, damit in die Geschenketüte auch leckere Plätzchen kommen. Das ganze Jahr über haben fleißige Frauen im Mütterzentrum Socken und Wärmendes gestrickt. Auch Kleiderspenden, die über die Initiative Aktion Einkaufswagen zusammengekommen sind, werden an dem Tag über den Verein Helfende Hände verteilt.

Es kommt zu intensiven Gesprächen

Besonders gefällt Andrea Laux an dem öffentlichen Weihnachtszimmer, dass es Gelegenheiten für Gespräche schafft. Sie fördern das auch, in dem sie zum Beispiel bedruckte Taschen ausgeben, die zum Austausch einladen: „Was siehst Du?“ oder „Was fragst Du Dich?“ stand da in den Vorjahren schon groß drauf gedruckt. Die Gesprächseinladungen seien sehr gut angenommen worden.

Und vielleicht schreibt das öffentliche Weihnachtszimmer sogar wieder so eine schöne Geschichte wie diese: Ein junger Mann kam bei einem der ersten Weihnachtszimmer auf Andrea Laux zu, weil er bei dem Weihnachtsfest an seine Eltern denken musste. Er lebte schon länger im Wald und hatte kein Telefon, um diese anzurufen. Sie lieh ihm kurzerhand ihr Handy. Die Eltern kamen tatsächlich spontan vorbei. „Sie waren so glücklich, ihn wieder zu sehen“, berichtet die Initiatorin. Wenn da keine Weihnachtsstimmung aufkommt . . .

