Öffentliches Klavier in Stuttgart: Sparpläne der Stadt – verstummt das Open Piano am Charlottenplatz?

Seit zwei Jahren kann an der Haltestelle Charlottenplatz nach Herzenslust geklimpert werden: das Open Piano macht’s möglich. Wie’s weitergeht, ist offen: Die Stadt muss sparen.
Es ist nur eine Fußnote im Stuttgarter Doppelhaushalt 2026/27, der zurzeit beraten wird, doch sie findet Aufmerksamkeit: Es geht um das Open Piano an der Stadtbahnhaltestelle Charlottenplatz, eine kostenlose Möglichkeit, Klavier zu spielen, begleitet vom Quietschen der ein- und ausfahrenden Stadtbahnen und dem Klappern der Absätze der rund 21.000 Bahngäste, die hier täglich ein- und aussteigen. Im August 2023 wurde es aufgestellt und ein Jahr später durch ein robusteres Instrument ersetzt. Jede und jeder ist eingeladen, darauf zu spielen oder zu klimpern.