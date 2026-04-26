Öffentlicher Verkehr: Bahn-Fahrpreise im Fernverkehr bleiben bis 2027 stabil

Auf eines konnten sich Bahnkunden meist verlassen: die jährliche Preiserhöhung im Dezember. Nun fällt sie das zweite Mal in Folge aus. Einem geht das nicht weit genug.
Berlin - Fahrgäste der Deutschen Bahn bleiben in den nächsten zwölf Monaten von Preiserhöhungen im Fernverkehr verschont. "Vom 1. Mai an halten wir die Preise für ICE-Tickets ein Jahr lang stabil", kündigte Bahnchefin Evelyn Palla in der "Bild am Sonntag" an. Bereits im vergangenen Jahr war die übliche Fahrpreiserhöhung im Dezember ausgefallen.