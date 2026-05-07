Ein Linienbusfahrer hatte in Bamberg einem Passagier das Steuer überlassen. Nun hat sein Arbeitgeber Konsequenzen gezogen.
Bamberg - Die Stadtwerke Bamberg haben einem Busfahrer, der einen Fahrgast ans Steuer eines Linienbusses gelassen hatte, fristlos gekündigt. Das Vertrauensverhältnis sei irreparabel gestört, hieß es zur Begründung. "Mit seinem Verhalten hat der Busfahrer nicht nur alle Kolleginnen und Kollegen in Misskredit gebracht, die tagtäglich einen guten Job machen. Auch das Image der Stadtwerke Bamberg wurde durch derartiges gedankenloses Verhalten stark beschädigt", betonte Geschäftsführer Michael Fiedeldey.