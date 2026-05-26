Der Gemeinderat bringt das 12,5-Millionen-Euro-Projekt auf den Weg. Wichtigster Punkt zum Auftakt des Gesamtvorhabens ist die Verlegung samt Neubau der Stadtbahn-Endhaltestelle.
In früheren Statements der Verantwortungsträger in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) war schon mal von einem „Jahrhundertprojekt“ die Rede. Ganz so zeit- und raumgreifend wurde es in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats nicht. Aber als Bauvorhaben, welches das Fellbacher Stadtbild für die kommenden Jahrzehnte prägen wird, wurde die künftige Neue Mitte dann doch bezeichnet.