Öffentlicher Nahverkehr in Stuttgart: 24 Millionen Euro für umweltfreundliche Mobilität

Öffentlicher Nahverkehr in Stuttgart

1 SSB-Vorstand Annette Schwarz, OB Frank Nopper, Regierungspräsidentin Susanne Bay, Verkehrsminister Winfried Hermann und SSB-Vorstand Thomas Moser (von links) vor der Trafostation mit E-Bus Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Stuttgarter Straßenbahnen sprechen vom größten Transformationsprozess in 100 Jahren. Bis 2027 soll der öffentliche Nahverkehr in der Innenstadt emissionsfrei werden. Das Land fördert den Ausbau der Ladestruktur für E-Busse nun mit 24 Millionen Euro.











Link kopiert



Die Stadt Stuttgart verfolgt ehrgeizige Ziele: Bis zum Jahr 2027 soll der öffentliche Nahverkehr in der Innenstadt komplett emissionsfrei werden. Bis 2035 sogar in ganz Stuttgart. Der entscheidende Schritt ist dafür die Umwandlung der Busflotte der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) auf umweltfreundliche Antriebe. Mit 24,3 Millionen Euro unterstützt das Land Baden-Württemberg nun den dafür notwendigen Aufbau der Ladeinfrastruktur für elektrische Linienbusse in der Landeshauptstadt – gibt sozusagen eine Starthilfe.