In Zeiten, in denen sich ein ansteckendes Virus immer weiter verbreitet, sind überfüllte Busse und Bahnen für die Fahrgäste besonders unangenehm. Was tun die Verkehrsunternehmen im Kreis, um Gedränge zu verhindern?









Kreis Esslingen - Sie stieg in den Zug ein, schnell schlossen sich die Türen und die ältere Dame merkte: Der Waggon ist rappelvoll. Diese Szene hat eine 70-jährige Rentnerin aus Plochingen beschrieben, deren Namen nicht in unserer Zeitung erscheinen soll. Es sei nicht das lange Stehen gewesen, das ihr Sorgen bereitet habe – es war die Enge. Abstand zu halten sei nicht möglich gewesen; vor allem in diesen Zeiten, in denen sich die Corona-Lage immer weiter zuspitzt, ist das kein zumutbarer Zustand, wie sie findet. „Es war die Hölle“, erinnert sich die Rentnerin.