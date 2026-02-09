Die Verdi-Führung zeigt sich optimistisch, dass die dritte Verhandlungsrunde im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes die letzte ist. Demnach müsste bis Freitag ein Abschluss stehen.
Es ist womöglich das letzte Bemühen der Gewerkschaft Verdi, den relativ unscheinbaren Tarifkonflikt der Länder in die Öffentlichkeit zu tragen: Bundesweit wird nochmals in vielen Städten mobil gemacht. Am Montag beteiligten sich zum Beispiel an die 750 Beschäftigte in den Regionen Stuttgart und Heilbronn. Doch geht es nach den Absichtsbekundungen beider Seiten, dann sollte bis Ende dieser Woche der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst stehen. Am Mittwoch beginnt in Potsdam die auf drei Tage angesetzte dritte Verhandlungsrunde – es könnte die finale sein.