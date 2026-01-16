Öffentlicher Dienst: Mehr Warnstreiks im öffentlichen Dienst geplant

1 Wie hier in Berlin werden Warnstreiks in den kommenden Wochen verstärkt spürbar sein. Foto: Britta Pedersen/dpa

Die Gewerkschaften wollen ihre Warnstreiks im öffentlichen Dienst der Länder ab kommender Woche deutlich ausweiten. Betroffen sein sollen unter anderem Uniklinken und Verwaltungen sowie teilweise auch Kitas, wie der Chef der Gewerkschaft Verdi, Frank Werneke, ankündigte.











