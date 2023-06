1 Zu den Folgen des Streiks gehört, dass die Barbarossa-Thermen in Göppingen heute zu bleiben. Foto: Giacinto Carlucci

Eltern, Patienten, Bankkunden sowie Besucher von Behörden und öffentlichen Einrichtungen müssen an diesem Montag auch in der Stadt und im Landkreis Göppingen mit Einschränkungen rechnen: Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat ganztägige Warnstreiks im öffentlichen Dienst angekündigt. Zur Arbeitsniederlegung aufgerufen sind die Beschäftigten der Klinik am Eichert in Göppingen, die Lebenshilfe Göppingen, alle Dienststellen der Stadt Göppingen, das Landratsamt Göppingen, die Energieversorgung Filstal (EVF) beziehungsweise die Stadtwerke Göppingen, die Göppinger Kreissparkasse, das Jobcenter und die Bundesagentur für Arbeit, die Stadt Uhingen, die Gemeinde Salach, die Stadt Süßen, die Gemeinde Rechberghausen und die Stadt Eislingen. Von 8.20 Uhr an ist eine Demonstration bei der EVF geplant, um 11 Uhr steht eine Kundgebung auf dem Schillerplatz in Göppingen an.