Öffentlicher Dienst: Grünen-Chefin: „Eine Reform des Beamtentums ist überfällig“

Soll der Staat nur noch in wenigen Bereichen verbeamten? Grünen-Chefin Franziska Brantner findet die Debatte wichtig. Und hat noch einen Sparvorschlag.
Grünen-Chefin Franziska Brantner hat gefordert, genau hinzuschauen, wer künftig noch verbeamtet werden müsse, und will auch durch Künstliche Intelligenz in der Verwaltung Stellen einsparen. „Eine Reform des Beamtentums ist überfällig“, sagte die Grünen-Vorsitzende unserer Redaktion. „Wir müssen kritisch prüfen, wo der Beamtenstatus wirklich nötig ist“, fügte sie hinzu.