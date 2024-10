Öffentliche Verkehrsmittel: Längere Einschränkungen für Reisende am Ulmer Hauptbahnhof

Längere Einschränkungen für Reisende am Ulmer Hauptbahnhof

1 Wegen des Umbaus am Ulmer Hauptbahnhof müssen Reisende zunächst mit Einschränkungen leben. (Archivbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

33 Millionen Euro soll der Umbau des Ulmer Hauptbahnhofs kosten. Die Reisenden sollen davon profitieren. Doch zunächst müssen sie mit Einschränkungen leben.











Reisende müssen am Ulmer Hauptbahnhof wegen Umbauarbeiten länger mit Einschränkungen leben. Die Deutsche Bahn feierte am Dienstag mit Vertreterinnen und Vertretern des Bundes und der Stadt Ulm den Beginn des Umbaus. Das Empfangsgebäude solle durch die Modernisierung heller und fahrgastfreundlicher werden, teilte die Bahn mit. Doch derzeit müssen Reisende deshalb längere Wege in Kauf nehmen.