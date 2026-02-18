Öffentliche Liebesbekundungen: Nick Jonas und Ehefrau Priyanka turteln bei Premiere

Auch nach über sieben Ehejahren können Nick Jonas und seine Ehefrau Priyanka Chopra Jonas nicht die Finger voneinander lassen. Bei einer Filmpremiere posieren sie händchenhaltend und küssend für die Fotografen.
Nick Jonas (33) und Priyanka Chopra Jonas (43) gönnten sich am Dienstag eine Date Night in Los Angeles. Der Sänger begleitete seine Ehefrau zur Premiere des Actionfilms "The Bluff", bei dem sie als Hauptdarstellerin und Produzentin beteiligt ist. Vor den Kameras wirkten beide wie frisch verliebt: Händchenhaltend posierten sie für die Fotografen und tauschten einen Kuss aus - Jonas hatte sichtlich nur Augen für seine Frau.