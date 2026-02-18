Öffentliche Liebesbekundungen: Nick Jonas und Ehefrau Priyanka turteln bei Premiere

Auch nach über sieben Ehejahren können Nick Jonas und seine Ehefrau Priyanka Chopra Jonas nicht die Finger voneinander lassen. Bei einer Filmpremiere posieren sie händchenhaltend und küssend für die Fotografen.

Nick Jonas (33) und Priyanka Chopra Jonas (43) gönnten sich am Dienstag eine Date Night in Los Angeles. Der Sänger begleitete seine Ehefrau zur Premiere des Actionfilms "The Bluff", bei dem sie als Hauptdarstellerin und Produzentin beteiligt ist. Vor den Kameras wirkten beide wie frisch verliebt: Händchenhaltend posierten sie für die Fotografen und tauschten einen Kuss aus - Jonas hatte sichtlich nur Augen für seine Frau.

Der Jonas-Brothers-Star setzte bei der Premiere auf ein kariertes Jackett, kombiniert mit einem aufgeknöpften braunen Hemd, passender Hose und weißem Shirt. Seine Frau erschien in einem Look, der deutlich an ihre Filmfigur angelehnt war: In einem dunkelbraunen Korsett-Top und einem langen, gerafften Rock erinnerte sie an Ercell "Bloody Mary" Bodden, die ehemalige Piratin, die sie in "The Bluff" spielt. Ein breiter Halsreif rundete das Outfit ab, dazu fielen ihre Haare in weichen Wellen über eine Schulter.

Das liebt die Schauspielerin an dem Musikstar

Das Paar ist seit Ende 2018 verheiratet und hat eine gemeinsame Tochter, die 2022 per Leihmutterschaft zur Welt kam. Dennoch kursierten zuletzt Gerüchte über eine angebliche Ehekrise. Diese wies Priyanka Chopra Jonas im Interview mit "Variety" entschieden zurück: "Wenn die Leute weiter darauf warten wollen, dass das Ganze scheitert, ist das ihre Entscheidung. Ich habe aufgehört, darüber nachzudenken."

Zudem schwärmte sie von ihrem Ehemann, den sie nur sechs Monate nach dem Kennenlernen geheiratet hatte: "Er ist immer aufrichtig." Das überrasche sie nicht. "Seine Eltern sind die wunderbarsten, ausgeglichensten, absolut heiligen Menschen, daher kann ich nachvollziehen, woher das kommt. Aber es ist eine so entwaffnende Eigenschaft von ihm", ergänzte sie. Der Charakterzug inspiriere sie täglich in ihrem Beruf, in dem man sich ständig anpassen müsse.