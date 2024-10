Öffentliche Gelder: Steuerzahlerbund: Zu viele Gelder gehen für Bürokratie drauf

1 Der Staat verschwendet viele Millionen Euro an Steuergeld – kritisiert der Steuerzahlerbund. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wo werden in Deutschland öffentliche Gelder verschwendet? Aus Sicht des Bunds der Steuerzahler gibt es dafür dutzende Beispiele. Im Fokus seines neuen Schwarzbuchs steht ein Thema, das viele bewegt.











Link kopiert



Berlin - Trotz klammer Kassen verschwendet der Staat nach Ansicht des Steuerzahlerbunds weiterhin viele Millionen Euro an Steuergeld. Auch überbordende Bürokratie verursache hohe Kosten, kritisierte der Verein in Berlin. "Jahr für Jahr versickern Milliarden Euro Steuergeld durch die wuchernde Bürokratie mit oft nur fragwürdigem Nutzen oder gar echtem wirtschaftlichen Schaden", heißt es im neuen Schwarzbuches 2024/25. Mit 100 Beispielen aus Kommunen sowie der Landes- und Bundesebene beleuchtet der Verein darin zum 52. Mal, wo aus seiner Sicht öffentliche Gelder in den Sand gesetzt werden.