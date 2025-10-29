Öffentlich-rechtlicher Rundfunks: Sachsens Landtag stimmt Reform des Rundfunks zu

Der Sächsische Landtag gibt grünes Licht für die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Welche Änderungen bei ARD, ZDF und Deutschlandradio geplant sind.
Sachsens Landtag hat mit den Stimmen von CDU, SPD, Grünen und Linken der Reform des Rundfunks in Deutschland zugestimmt. Damit ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zum Inkrafttreten des sogenannten Reformstaatsvertrags erfolgt. Die Zustimmung weiterer Länder steht noch aus, gilt aber als Formsache, da viele Bundesländer bereits in Aussicht gestellt haben, dass sie den Vertrag annehmen werden.