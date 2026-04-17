Öffentlich-rechtlicher Rundfunk: Neuer Zuschnitt für SWR – zwei Direktoren bestätigt

Mit weniger Direktionen und neuen Zuständigkeiten möchte der SWR Doppelstrukturen abbauen. Einige Führungskräfte bleiben aber – mit veränderten Aufgaben.
Ulla Fiebig und Thomas Dauser bleiben Direktoren des Südwestrundfunks (SWR), übernehmen im Zuge einer Neuorganisation aber andere Aufgaben. Wie der öffentlich-rechtliche Sender nach einer Sitzung des Verwaltungsrats mitteilte, stimmte das Gremium einer erneuten Berufung der beiden Führungskräfte zu. Ende März hatte bereits der Rundfunkrat grünes Licht für die Personalien gegeben.