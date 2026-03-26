Öffentlich-rechtlicher Rundfunk: „In ein paar Jahren wird es zu spät sein“ – Reformvorschläge für ARD und ZDF

Der Journalist Tilo Bernhardt macht Vorschläge für die dringende Reform der Öffentlich-Rechtlichen. Das Hauptproblem: allzu einseitige Berichterstattung und Vertrauensverlust.
Der Journalist Tilo Bernhardt plädiert mit seinem Buch „Sieben Vorschläge für einen besseren öffentlich-rechtlichen Rundfunk“ für eine dringende Reform von ARD und ZDF. Im Interview analysiert er, warum die seiner Ansicht nach allzu einseitige Berichterstattung über Corona oder den Krieg in Gaza viele Menschen der AfD geradezu in die Arme getrieben hat.