OECD-Bericht Migration: Deutschland ist ein begehrtes Ziel für Pflegekräfte

Eine OECD-Studie belegt die Abhängigkeit der Industriestaaten von ausländischen Fachkräften. Gefordert wird eine einfachere Integration von Migranten in den Arbeitsalltag
Deutschlands Gesundheitssystem profitiert sehr stark von Ärzten und Pflegekräften aus dem Ausland. Das geht aus einer OECD-Studie hervor, die am Montag in Brüssel vorgestellt wurde. Ihre Zahl hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten verdreifacht – Tendenz steigend. Nach Angaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung arbeiteten in Deutschland 2021 rund 240.000 ausländische Pflegekräfte und etwa 88.000 Ärzte. Ähnlich beliebt sind nur die USA und Großbritannien. „Diese drei Länder sind nach wie vor die wichtigsten Zielländer für im Ausland geborene und ausgebildete Ärzte und Pflegekräfte und beherbergen zusammen die Mehrheit der ausländischen Gesundheitsfachkräfte in der OECD“, heißt es in dem Bericht.