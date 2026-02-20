Oderbruch geht weiter: Alles Wissenswerte zur blutigen Fortsetzung

Vor zwei Jahren verzeichnete "Oderbruch" einen Streamingrekord in der ARD Mediathek. Jetzt startet die erfolgreiche Mystery-Thriller-Serie endlich in die zweite Staffel, die mehr Action und noch mehr Blut verspricht.
Am 20. Februar wird es wieder blutig in der ARD Mediathek: Die Erfolgsserie "Oderbruch" startet in die zweite Staffel. Knapp 13 Millionen Aufrufe konnte die erste Staffel seit ihrem Start vor zwei Jahren verbuchen. Nun wird in sechs neuen Episoden die Geschichte der Geschwister Maggie und Kai Kring weitererzählt, die das Oderbruch verlassen und sich auf eine Jagd quer durch Europa begeben.