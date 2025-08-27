Odelzhausen im Kreis Dachau: Zweimal lebenslange Haft für Axt-Mordkomplott

Sie wollte ihren Ehemann tot sehen und hat gestanden, eine Axt-Attacke auf ihn in Auftrag gegeben zu haben. Dafür ist eine Frau aus der Nähe von München nun verurteilt worden.
Für den geplanten Axt-Mord an ihrem Ehemann muss eine Frau aus der Nähe von München lebenslang ins Gefängnis. Das Landgericht München II verurteilte sie und den Mann, den sie mit dem Mord an ihrem Gatten beauftragte, wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung zu lebenslanger Haft. Die Tochter der Frau und deren Lebensgefährte wurden jeweils zu zehn Jahren Haft verurteilt. Im Fall der Tochter ging das Gericht noch weit über die Forderungen der Staatsanwaltschaft hinaus, die siebeneinhalb Jahre Haft gefordert hatte.