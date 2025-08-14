Ochsenknecht zu Gefängnis-Zeit: „Ich hab’ das alles so gesehen wie ein Schwererziehbaren-Camp“

Kürzlich hatte Jimi Blue Ochsenknecht die Zustände in manchen Gefängnissen beklagt. Nun spricht er in positiven Tönen von seiner Zeit in Untersuchungshaft.
Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht hat die Ruhe im Gefängnis nach eigenen Worten „ein bisschen genossen“. Er habe „wirklich erstmal runterkommen“ können, sagte der 33-Jährige in einer Fragerunde auf der Plattform Twitch. Sonst sei er oft bis spät in der Nacht noch am Handy gewesen. „Also ich habe die ersten ein, zwei Wochen sehr, sehr viel geschlafen – mittags vor allem.“