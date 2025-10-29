Ungenießbar: Was tun, wenn Walnüsse schwarz werden?

Gerhard Bürkert muss leider wieder die Nüsse von seinem großen Baum im Fellbacher Garten entsorgen. Was ist der Grund für den Befall?
Schubkarrenweise hat Gerhard Bürkert Walnüsse geerntet. So wie viele andere Gartenliebhaber oder Stücklesbesitzer erlebt er eine besonders große Nussernte in diesem Jahr. Doch leider muss der Fellbacher (Rems-Murr-Kreis) alle wegwerfen. „Die Nüsse sind alle schwarz, außen und innen“, sagt Bürkert. Es sei ein Jammer. Der mächtige Walnussbaum in seinem Garten im Fellbacher Oberdorf kennt er schon seit vielen Jahren. Der Baum sei zwischen 55 und 60 Jahre alt und etwa 30 Meter hoch. Sein Schwiegervater habe den kleinen Wildling damals vom Schuttplatz gerettet und im Garten eingepflanzt. Da daneben Pferdemist abgelagert worden sei, sei der Baum auch schnell gewachsen. Über viele Jahre habe er die Familie reichlich mit Walnüssen versorgt. Doch vor etwa zehn Jahren habe es angefangen, dass die Nüsse schwarz werden.