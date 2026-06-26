Obstanbau: Darum endet die Erdbeersaison schon - das sind die Preise

Auch bei extremer Hitze stehen Erdbeeren hoch im Kurs. Doch die Erdbeerhauptsaison im Süden Deutschlands endet früher als geplant. Das sind die Gründe.
Wegen der Hitzewelle endet die Erdbeerhauptsaison in Baden-Württemberg eine Woche früher als erwartet. Bereits vergangenes Wochenende habe ein großer Teil der süddeutschen Betriebe aufgrund der Hitze die Ernte eingestellt, teilte der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE) mit. Die Preise haben laut der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (Ami) zuletzt bereits angezogen.