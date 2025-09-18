Was ist erlaubt und was verboten?

Beim Spaziergang im Park mal eben einen Apfel pflücken: Was harmlos klingt, kann schnell rechtliche Folgen nach sich ziehen. Was beim Sammeln von Obst in freier Natur und auf Streuobstwiesen erlaubt ist und was nicht.
Wenn es nach Schätzungen des Naturschutzbundes Deutschland geht, ist die Bundesrepublik Europas Streuobstland Nummer eins. Über mehr als 250.000 Hektar erstrecken sich demnach die Streuobstwiesen hierzulande, gerade jetzt in der Erntezeit von Äpfeln, Birnen und Himbeeren sind sie beliebt.