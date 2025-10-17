Obi in Sindelfingen schließt - 40 Jobs weg

Der Ausverkauf hat begonnen, am 29. November ist Schluss bei dem Baumarkt an der Mahdentalstraße. Was ist über einen Nachmieter bekannt?
Der Anblick im Sindelfinger Obi-Baumarkt ist trist. Viele Regalflächen sind leergefegt, und allein die Beschriftungen lassen darauf schließen, was hier bis vor Kurzem noch zu kaufen war: Dinge wie Starterbatterien, Autolacke, Bohrersets und -zubehör oder Schleifmaschinen. Auf alles andere, was noch zum Kaufen dasteht, gibt der Baumarkt seit dem 15. Oktober 20 Prozent Rabatt, auf Gartenartikel 50 Prozent.