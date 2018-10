Obersulm Kran stürzt auf Häuser – 100 000 Euro Schaden

Von red/dpa 26. Oktober 2018 - 18:02 Uhr

Ein Arbeiter will am Freitagmorgen mit einem Baukran in Obersulm Beton bewegen. Dabei kippte der Kran um. Es entand ein Schaden von mehr als 100 000 Euro.





Obersulm - Ein Baukran ist in Obersulm (Landkreis Heilbronn) umgestürzt und hat zwei Häuser beschädigt. Dabei entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden von mehr als 100 000 Euro.

Verletzt wurde niemand. Den Beamten zufolge wollten Arbeiter am Freitagmorgen mit dem Baukran Beton bewegen. Dabei kippte der Kran um.

Die Unfallursache war zunächst unklar. Spezialisten des Gewerbeumweltamts untersuchen den Unfall. Die Feuerwehr war mit 45 Einsatzkräften vor Ort.