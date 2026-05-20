Der Oberste Gerichtshof in Norwegen hat über Marius Borg Høibys Antrag auf Fußfessel entschieden: Der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit scheitert erneut mit seinem Gesuch und bleibt in Haft.
Marius Borg Høiby (29) wird nicht in den Hausarrest mit elektronischer Überwachung entlassen. Der Oberste Gerichtshof in Norwegen hat den Antrag des 29-Jährigen abgewiesen, wie unter anderem "tv2" berichtet. Høiby wollte seine Untersuchungshaft mit einer elektronischen Fußfessel auf dem royalen Anwesen in Skaugum verbüßen.