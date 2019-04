1 Der 54-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht (Symbolbild). Foto: dpa

Zwei Männer unterhalten sich hinter einem geparkten Auto, als dieses plötzlich zu rollen beginnt. Später stellt sich heraus: Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss.

Oberstenfeld - In Oberstenfeld-Gronau (Kreis Ludwigsburg) ist ein 54-Jähriger von einem Auto überrollt und schwer verletzt worden. Offenbar hatte der Fahrer des Fahrzeugs vergessen, die Handbremse zu ziehen.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der 42 Jahre alte VW-Fahrer seinen Wagen am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr auf einem abschüssigen Parkplatz in der Buchenstraße abgestellt. Er und der 54-Jährige standen hinter dem Wagen und unterhielten sich, als der Wagen plötzlich rückwärts rollte. Die Männer versuchten das Auto zu stoppen, wobei sich der 54-Jährige zur Fahrerseite begab, wohl um die Handbremse zu ziehen. Dabei stürzte er und das Auto überrollte seine Beine, touchierte eine Laterne, prallte gegen einen Stein und blieb auf einer angrenzenden Parkfläche stehen. Der 54-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Fahrer war vermutlich unter Alkoholeinfluss gefahren

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 42-Jährige vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol gefahren war. Er musste sich einem Atemalkoholtest und im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen. Obendrein ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 3000 Euro geschätzt.