1 Für den Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Karmann

Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer ist am Donnerstagabend im Kreis Neu-Ulm bei einem Unfall ums Leben gekommen. Eine 35-jährige Autofahrerin hatte den Biker offenbar übersehen. Außerdem sei die Frau wohl unter Medikamenteneinfluss gestanden .









Ein 20-jähriger Biker ist am Donnerstagabend in Oberroth (Landkreis Neu-Ulm) mit einem Auto zusammengestoßen und tödlich verunglückt. Nach ersten Erkenntnissen hatte eine 35-jährige Autofahrerin den 20-Jährigen beim Abbiegen übersehen, wie die Polizei in der Nacht zu Freitag mitteilte. Der Mann konnte nicht mehr ausweichen, prallte in die rechte Autoseite der Fahrerin und wurde vom Motorrad geworfen. Sein Fahrzeug krachte dann gegen einen Wagen, der hinter der Frau fuhr.