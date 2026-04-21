Der Traum vom Eigenheim ist in Zeiten explodierender Kosten für viele in weite Ferne gerückt. Frank Kleinbrahm möchte zeigen, dass auch eine Wohnung mit Sauna erschwinglich sein kann.
Immer weniger Menschen können sich in Deutschland den Traum vom Eigenheim erfüllen. In keinem anderen Land der EU ist die Eigenheimquote so niedrig, weniger als die Hälfte der Menschen lebt in den eigenen vier Wänden. Dabei wäre die Nachfrage durchaus vorhanden: Von den Mietern würden sich laut einer Forsa-Umfrage rund zwei Drittel eine eigene Immobilie wünschen.