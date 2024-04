1 Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr am Rande des Gewerbegebiets bei Neumarkt. Ein Mensch wurde in diesem Bereich von einem Zug erfasst – die Polizei fahndet nun nach drei männlichen Jugendlichen. Foto: dpa/Klein

Ein Zug erfasst in der Oberpfalz einen menschlichen Körper – mit fatalem Ausgang. War es ein Unfall? Die Polizei fahndet nach drei Jugendlichen.











Ein Mensch ist in Neumarkt in der Oberpfalz von einem Zug erfasst und dabei tödlich verletzt worden - die Polizei fahndet nun nach drei männlichen Jugendlichen. „Wir können eine Beteiligung von weiteren Personen nicht ausschließen und fahnden momentan nach drei Personen, die sich zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes in unmittelbarer Nähe befunden haben“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums am Donnerstagabend. Bei der getöteten Person handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um einen erwachsenen Mann, die Identität war am späten Abend aber nicht abschließend geklärt.