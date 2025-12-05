Oberpfalz: Mehrere Menschen bei Explosion in Wohnhaus verletzt
1
Nach einer Explosion im oberpfälzischen Chamerau gerät ein Wohnhaus in Vollbrand. (Archivbild) Foto: -/News5/dpa

Nach einer Explosion im oberpfälzischen Chamerau gerät ein Wohnhaus in Vollbrand. Mindestens sechs Menschen werden laut Polizei verletzt, einer davon schwer.

Mindestens sechs Menschen sind bei einer Explosion in einem Wohnhaus im Landkreis Cham in der Oberpfalz verletzt worden. Eine Person wurde schwer, mindestens fünf weitere leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Das Gebäude stand Polizeiangaben zufolge nach der Explosion in Vollbrand. Umliegende Gebäude seien vorsorglich evakuiert worden.

 

Den Angaben zufolge handelt es sich bei dem Schwerverletzen um einen 29-jährigen Bewohner. Er habe sich zum Zeitpunkt der Explosion im Inneren des Hauses in Chamerau befunden. Entgegen früherer Angaben, wonach nur eine weitere Person verletzt wurde, gab es laut einer Polizeisprecherin mindestens fünf Leichtverletzte. Ins Krankenhaus mussten sie laut der Sprecherin nicht.

Nach der Explosion evakuierten die Einsatzkräfte vorsorglich umliegende Gebäude. Wie viele Menschen davon betroffen waren, konnte die Sprecherin nicht sagen. Was die Explosion ausgelöst hatte, war zunächst ebenfalls unklar. Brandermittler der Kripo Regensburg wurden eingeschaltet. Die Löscharbeiten dauerten am Nachmittag an.

 