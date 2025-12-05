Oberpfalz: Mehrere Menschen bei Explosion in Wohnhaus verletzt

1 Nach einer Explosion im oberpfälzischen Chamerau gerät ein Wohnhaus in Vollbrand. (Archivbild) Foto: -/News5/dpa

Nach einer Explosion im oberpfälzischen Chamerau gerät ein Wohnhaus in Vollbrand. Mindestens sechs Menschen werden laut Polizei verletzt, einer davon schwer.











Link kopiert



Mindestens sechs Menschen sind bei einer Explosion in einem Wohnhaus im Landkreis Cham in der Oberpfalz verletzt worden. Eine Person wurde schwer, mindestens fünf weitere leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Das Gebäude stand Polizeiangaben zufolge nach der Explosion in Vollbrand. Umliegende Gebäude seien vorsorglich evakuiert worden.