Oberndorfer Rüstungskonzern: Heckler & Koch verkauft viel mehr Waffen

Im vergangenen Jahrzehnt steckte Heckler & Koch tief in den roten Zahlen, die Perspektiven waren düster. Die Lage hat sich völlig geändert: Die Auftragsbücher sind voll.
Der Rüstungskonzern Heckler & Koch hat deutlich mehr Aufträge für die Lieferung von Handfeuerwaffen bekommen. Der Auftragseingang sei in der ersten Jahreshälfte um 42,8 Prozent auf 282,5 Millionen Euro gestiegen, teilte die Waffenschmiede in Oberndorf mit. Solche Bestellungen für das Militär und die Polizei laufen in der Regel mehrere Jahre, bis zur ersten Lieferung dauert es eine Weile.