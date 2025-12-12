Oberndorf am Neckar: Lastwagen durchbricht aus Not Bahnschranke

1 Der Lkw-Fahrer hatte aus Not eine Bahnschranke durchbrochen. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa/Friso Gentsch

Ein zwölf Meter Lkw ist festgefahren zwischen Schranken und Gleisen. Dann gibt der Fahrer plötzlich Vollgas.











– Ein Lastwagenfahrer hat in Oberndorf am Neckar (Kreis Rottweil) mit seinem Fahrzeug aus Not eine Bahnschranke durchbrochen. Der 37-Jährige war mit seinem zwölf Meter langen Gefährt auf den Übergang eingebogen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Fahrer habe angegeben, dass es zunächst kein Haltesignal am Übergang gegeben hatte. Aufgrund der Enge habe er allerdings langsam und vorsichtig rangieren müssen und war dadurch auch zeitweise zum Stehen gekommen. In einem ungünstigen Moment habe sich die Schranke dann zwischen Fahrerhaus und Auflieger abgesenkt - und der Lastwagen habe festgesteckt.