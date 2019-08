1 Für den 21-Jährigen kam jede Hilfe zu spät (Symbolbild). Foto: dpa

In Bayern ist es am Mittwoch zu einem tragischen Unglück gekommen. Ein junger Mann geriet bei Wartungsarbeiten in eine Müllpresse. Für den 21-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Obermeitingen - Ein 21-Jähriger ist in Bayern tödlich in einer Müllpresse verunglückt. Der Mann sei mit Wartungsarbeiten an der Maschine in einem Müllentsorgungsbetrieb in Obermeitingen beschäftigt gewesen, teilte die Polizei in Ingolstadt am Mittwoch mit. Aus ungeklärter Ursache sei er am Dienstagnachmittag in die Müllpresse geraten und getötet worden.

Der Industriemechaniker starb noch am Unglücksort. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck übernahm die Ermittlungen.