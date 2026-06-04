Oberliga TV Oeffingen: In Axel Steffens kommt ein erfahrener Akteur aus der Regionalliga

Die Handball-Aufsteiger aus Oeffingen begrüßen einen weiteren Zugang vor dem Start in die Vorbereitung auf die neue Oberliga-Saison.











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Ein erfahrener Handballer tut einem Verbund aus jugendlichen Spielern ganz gut. Das dachten sich wohl die Verantwortlichen des TV Oeffingen und haben jüngst in Axel Steffens genau so einen erfahrenen Akteur in ihrer Runde begrüßt. Der 36-jährige Spielmacher war bis zuletzt beim TV Plochingen in der Regionalliga aktiv. Davor hatte er auch schon beim VfL Waiblingen, beim SV Kornwestheim und beim TSV Blaustein, mitunter in der dritten Liga, gespielt. Von 2014 bis 2017 hatte Axel Steffens auch das Trikot des TSV Schmiden getragen. „Das ist ein absoluter Glücksfall. Ich sehe seine Rolle als wichtiger Mentor im Training und als erfahrener Spielmacher auf dem Feld. Er wird uns in der nächsten Saison allen weiterhelfen“, sagt der Trainer Tobias Unfried, der in der vergangenen Spielzeit gemerkt hat, dass in entscheidenden Situationen ab und zu ein Spieler mit Erfahrung gefehlt hatte.