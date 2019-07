1 Am zweiten Spieltag gastiert der SSV Reutlingen in Stuttgart. Foto: Pressefoto Baumann

Der neue Oberliga-Spielplan ist da: Die Stuttgarter Kickers haben zum Auftakt schwere Aufgaben zu meistern. Am zweiten Spieltag kommt es gleich zum Derby – der SSV Reutlingen kommt auf die Waldau.

Stuttgart - Die Stuttgarter Kickers starten mit einem Auswärtsspiel in die neue Oberliga-Saison. Am 3. August muss die Gehrmann-Truppe beim FV Ravensburg ran. Keine leichte Aufgabe für die Blauen: In der vergangenen Saison verloren die Kickers in Ravensburg mit 1:2. Auch beim Rückspiel gelang ihnen kein Sieg – 4:4 endete das spektakuläre Spiel auf der Waldau gegen die Oberschwaben.

Im ersten Heimspiel am 10. August wartet dann bereits ein echter Knaller auf die Stuttgarter Kickers. Dann gastiert der SSV Reutlingen in Stuttgart. Ein weiteres Highlight für die Fans der Blauen: das Derby gegen den VfB II. Diese Partie steigt am 9. November um 14 Uhr auf der Waldau.

Die Vorrunde der Kickers im Überblick:

1. Spieltag: 3. August (14 Uhr) – FV Ravensburg gegen Stuttgarter Kickers

2. Spieltag: 10. August (14 Uhr) – Stuttgarter Kickers gegen SSV Reutlingen

3. Spieltag: 17. August (15.30 Uhr) – FSV 08 Bissingen gegen Stuttgarter Kickers

4. Spieltag: 24. August (14 Uhr) – Stuttgarter Kickers gegen SV Sandhausen II

5. Spieltag: 31. August (14 Uhr) – 1. CfR Pforzheim gegen Stuttgarter Kickers

6. Spieltag: 7. September (14 Uhr) – Stuttgarter Kickers gegen Göppinger SV

7. Spieltag: 14. September (14 Uhr) – Stuttgarter Kickers gegen Spfr. Dorfmerkingen

8. Spieltag: 21. September (15.30 Uhr) – SGV Freiberg gegen Stuttgarter Kickers

9. Spieltag: 28. September (14 Uhr) – Stuttgarter Kickers gegen FC Nöttingen

10. Spieltag: 6. Oktober (15 Uhr) – SV Oberachern gegen Stuttgarter Kickers

11. Spieltag: 12. Oktober (14 Uhr) – Stuttgarter Kickers gegen TSV Ilshofen

12. Spieltag: 19. Oktober (15.30 Uhr) – FC 08 Villingen gegen Stuttgarter Kickers

13. Spieltag: 26. Oktober (14 Uhr) – Stuttgarter Kickers gegen 1. FC Rielasingen-Arlen

14. Spieltag: 2. November (14.30 Uhr) – Freiburger FC gegen Stuttgarter Kickers

15. Spieltag: 9. November (14 Uhr) – Stuttgarter Kickers gegen VfB Stuttgart II

16. Spieltag: 16. November (14.30 Uhr) – SV Linx gegen Stuttgarter Kickers

17. Spieltag: 23. November (14 Uhr) – Neckarsulmer Sport-Union

