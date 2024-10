1 Kevin Karl (in rot) gelingen gegen Sebastian Sander drei spektakuläre Würfe. Foto: Michael Käfer

Nach der 12:23-Heimpleite am Samstag gegen das Team des TSV Ehningen warten die Ringer des SV Fellbach weiterhin auf ihren ersten Saisonsieg.











Link kopiert



Ganz kurz mag bei dem einen oder anderen der 150 Zuschauer in der Silcherhalle am Samstagabend Hoffnung aufgekeimt sein. Hoffnung auf den ersten Saisonsieg der Fellbacher Ringer. Als erster Starter des SVF hatte Kaya Walberg soeben in der Klasse bis 57 Kilogramm den Ehninger Poyraz Karabulut auf die Schulter gelegt.