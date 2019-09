1 War zuletzt sehr zufrieden mit seiner Mannschaft: VfB-II-Trainer Paco Vaz. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Im Nachholspiel der Oberliga Baden-Württemberg empfängt der SSV Reutlingen den VfB Stuttgart II. Wir haben den Liveticker zum Spiel.

Reutlingen - An diesem Mittwochabend findet im Kreuzeiche-Stadion in Reutlingen das Nachholspiel in der Fußball-Oberliga statt. Gastgeber SSV Reutlingen empfängt den Aufstiegsaspiranten VfB Stuttgart II. Das Spiel des sechsten Spieltags wurde einst verschoben, da dem VfB II am eigentlichen Termin mehrere Spieler aufgrund Abstellungen zu den jeweiligen Nationalmannschaften fehlten.

Nun kommt also zum Duell des Tabellenvierten VfB II gegen den Tabellen-15. SSV Reutlingen. Möglich, dass VfB-II-Trainer Paco Vaz wieder auf Verstärkung aus dem Profikader zählen kann. Rechtzeitig in Form gekommen ist Goalgetter Marcel Sökler, der in der Vorwoche einen Dreierpack erzielen konnte. Los geht es von 19 Uhr an. In Zusammenarbeit mit unserem Fußballportal FuPa Stuttgart bieten wir den Liveticker zum Spiel.