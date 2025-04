Oberliga American Football: Mit Sieg im Derby Grundlage für die Saison legen

1 Der Zusammenhalt ist ein großes Plus bei den Cougars. Foto: Simon Granville

Die Cougars Kornwestheim und die Bulldogs aus Ludwigsburg verbindet eine ganz besondere Beziehung. Während die American-Football-Teams der beiden Vereine auf dem Platz Konkurrenten sind, treten die jeweiligen Cheerleader bei Wettbewerben und Meisterschaften in einem gemeinsamen Team unter den Namen United Stars Cheerleading an. Und wenn sich die Kornwestheimer an diesem Samstag (15 Uhr) erstmals in der Abenteuer Oberliga stürzen, dann werden die Teams jeweils von ihren Cheerleadern angefeuert – in der Pause haben sie dann aber wieder einen gemeinsamen Auftritt.