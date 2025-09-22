Oberleitungsstörung: Bahnverkehr im Norden stark eingeschränkt

1 Reisende warteten am Morgen am Hauptbahnhof in Hannover. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Zugausfälle und Verspätungen zwischen Hamburg, Berlin und Hannover. Eine defekte Oberleitung legt den Bahnverkehr im Norden lahm. Was Reisende jetzt beachten müssen.











Hamburg/Hannover - Eine Oberleitungsstörung sorgt am Morgen für starke Einschränkungen im Bahnverkehr im Norden. Züge zwischen Hamburg und Berlin fallen aus, wie die Bahn auf ihrer Webseite mitteilte. Zwischen Hamburg und Hannover werden die Züge umgeleitet und fahren mit Verspätungen von bis zu 50 Minuten; einige Verbindungen entfallen. Bahnreisende zwischen Hamburg und Berlin sollen dennoch über Hannover ausweichen.