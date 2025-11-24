Oberlandesgericht Stuttgart: Terrorzelle „Gruppe S.“ - Mutmaßliche Helferin vor Gericht

Mit Anschlägen auf Moscheen wollte eine Terrorgruppe bürgerkriegsähnliche Zustände auslösen. Mehrere Mitglieder wurden verurteilt. Nun steht eine mutmaßliche Helferin vor Gericht.
Eine 61-jährige Frau mit mutmaßlichen Verbindungen zur rechtsextremen Terrorzelle „Gruppe S.“ steht demnächst vor Gericht. Ihr wird die Beihilfe zur Gründung einer rechtsterroristischen Vereinigung vorgeworfen, wie das Oberlandesgericht Stuttgart mitteilte. Am 11. Dezember soll das Staatsschutzverfahren in Stuttgart-Stammheim beginnen.